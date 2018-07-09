В Воронеже сфотографировали серебряное небо

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Ночное небо окрасилось из-за военных испытаний, считают некоторые граждане.

В ночь с 8 на 9 июля в Воронеже местные жители наблюдали необычное природное явление: небо буквально окрасилось в серебряный цвет. Люди сфотографировали происходящее и опубликовали в социальные сети. Воронежцы остались в восторге, рассматривая и обсуждая серебряное небо.

Одни люди решили, что небо поменяло свет из-за испытаний военной техники. Другие, что на Солнце проходит бурная активность и вспышки. Некоторые почитатели науки пришли к выводу, что небо окрасилось серебряным цветом из-за взрыва сверх новой.

Были и предположения о инопланетном вмешательстве в атмосферу Земли.

Специалисты же заявили, что воронежцы наблюдали «серебристые облака». Это очень редкое явление, которое проходит в мезосфере под мезопаузой. Природа облаков ещё до конца не изучена. По некоторым данным, они состоят из вулканической или метеорной пыли, по данным же спутников – из водяного льда.

Достоверно известно, что серебряные облака есть не только на Земле, но и на Марсе.