Хирурги достали 20-сантиметровый USB-кабель из полового органа подростка

Сегодня, 15:04

Китайские хирурги из полового органа 13-летнего подростка достали 20-сантиметровый USB-кабель. Об этом передает портал VladTime, ссылаясь на зарубежные источники.

Стало известно, что 13-летний парень, как он утверждает «из интереса», решил испытать свой мужской орган и засунуть в него USB-кабель. У парня получилось осуществить затею и 20 сантиметров провода оказалось у него внутри. Однако когда пришло время доставать его обратно, у подроста ничего не получилось.

Парня доставили в больницу провинции Хэйлунцзян, где ему сделали рентген. Снимок показал, что USB-кабель оказался в мочевом пузыре, где запутался на узел. Подростку сделали операцию, где хирурги в мочевом пузыре нашли узловатый кабель, отрезали запутанную секцию и удалили оставшийся шнур через уретру. Спустя чуть более двух недель после операции подростка выписали из больницы.