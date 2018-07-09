Плющенко: Российские футболисты принесли в страну праздник

Сегодня, 15:01

Выступление сборной России на Чемпионате мира 2018 не оставило равнодушным ни одного жителя страны. Многие звезды выступили в поддержку спортсменов даже после их поражения сборной Хорватии.

Российская сборная по футболу на Чемпионате мира не посрамила Родину и показала отличный результат, которого от нее не ожидали соперники. Знаменитый фигурист Евгений Плющенко заявил, что сборная подарила настоящий праздник футбола, которого от нее ожидали болельщики. Знаменитость уверенна, что спортсмены отстаивали честь страны и сумели показать мощь России.

Также Плющенко заявил, что очень понимает слезы форварда Артема Дзюбы и верит в их искренность. Теперь понятно, что российский футбол жив и может конкурировать с мировыми командами. Фигурист отметил, что многим, конечно, хотелось еще большего триумфа российской сборной, но показанные футболистами результаты – большой успех. Теперь сборная РФ вошла в восьмерку лучших команд мира, за что получила похвалу от Владимира Путина, который собирается обсудить с игроками перспективы развития футбола в стране.

Напомним, что российские футболисты выбыли из чемпионата 7 июля, проиграв сборной Хорватии, дойдя до ¼ финала турнира.