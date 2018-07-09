Над Краснодаром пролетел НЛО

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Корабль с инопланетянами парил в небе около минуты, после чего покинул атмосферу.

Вчера, 8 июля, над Краснодаром пролетел корабль пришельцев. Местным жителям удалось заснять чёрное НЛО. Инопланетяне парили в небе, а замес через несколько секунд на огромной скорости покинули атмосферу Земли.

Роликом уже заинтересовались уфологи, так как в регионе подобные корабли пришельцев можно встретить относительно часто.

Критики же уверенны, что местным жителям удалось заснять не НЛО с пришельцами, а обычный дрон, с помощью которого кто-то из людей совершал съёмку окрестностей.