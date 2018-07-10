На Южном Урале червь-паразит выпал из крана и стал домашним питомцем

Сегодня, 07:55

40-сантиметровый червь «конский волос» выпал из водопроводного крана во время того, как женщина мыла посуду. У Людмилы теперь два домашних любимца: британская кошка и червь-паразит.

Женщина даже и не думала, что кроме кошки Тоси у нее появится еще один «питомец», которого Людмила заботливо посадила в баночку с водой. Женщина на Южном Урале рассказала, что она мыла посуду, когда из крана выпало что-то похожее на нитку, которую она убрала на стол. Позже она заметила, что «нитка» ползает по столу.

Подчеркивается, что этот вид паразита может достигать до одного метра в длину и не опасен для жизнедеятельности человека. Женщина недоумевает, что делать с «животным», ведь ее кошка тоже проявляет интерес к червю. Жители города очень недовольны тем, что в водопроводных трубах живут такие «звери».