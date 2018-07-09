Сотрудники ЦОМП помогают маломобильным болельщикам добраться до стадиона

Сегодня, 12:05

Маломобильные болельщики находят поддержку в сотрудниках ЦОМП, они помогают им в передвижении по метро.

Более 380 маломобильных болельщиков, в том числе и иностранных, были направлены англоязычными сотрудниками ЦОМП к местам проведения матчей и местным достопримечательностям. В дни матчей инспекторы дежурят у станций метро и помогают людям на инвалидных колясках проследовать по назначенному маршруту, а также в общей ориентировке по подземкам.

Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщает, что чаще всего к инспекторам обращаются жители Аргентины, Исландии, Польши и Бельгии, чтобы добраться до места проведения матчей.

На самих стадионах дежурят волонтеры и помогают иностранцам на инвалидных колясках найти и занять свои места.

Однако, эта помощь доступна не только иностранцам и не только во время проведения Чемпионата Мира в России. Этими услугами могут воспользоваться все люди с ограниченными возможностями (с нарушениями слуха, зрения, с проблемами опорно-двигательного аппарата и т.д.). Эта система стала работать в 2013 году и с того времени только развивается, так что любой маломобильный гражданин может попросить сопровождения от станции входа до станции выхода абсолютно бесплатно.