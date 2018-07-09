В Гагарине запечатлели инопланетное ядерное облако

Сегодня, 11:09

Во всём мире уфологи фиксируют НЛО именно в облаках.

В Гагарине местные жители накануне заметили необычное облако. Оно было похоже на ядерное явление, напоминая «ядерный гриб». Облако видели в разных уголках города, поэтому многие люди его запечатлели.

Оказалось, что ядерное облако было совсем безобидным и никакой угрозы местным жителям не несло. Оно было свидетельством о приближающемся дожде с грозой.

Некоторые люди сразу же решили, что облако было инопланетное, то есть каким-то способом вызвано пришельцами. Известно, что в последнее время во всём мире уфологи фиксируют корабли инопланетян именно в облаках.