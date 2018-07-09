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Волонтёры рассказали о самых странных вопросах иностранцев на ЧМ-2018

Сегодня, 11:11

Футбольные фанаты хотели попасть к Ленину и ездить на такси между городами.

Представители пресс-службы ГБУ «Мосволонтёра» рассказали, что к необычным вопросам иностранцев на ЧМ-2018 можно отнести: «Как найти Дог-стейшн?». Последняя является станцией московского метро «Площадь Революции». Её так прозвали футбольные болельщики из других стран, которые посещают площадь, чтобы потереть носы собакам. Считается, что это приносит удачу национальной сборной.

Говоря о самых странных вопросах иностранцев, волонтёры особенно отметили: «Когда принимает Ленин?». Некоторые люди особенно хотели посмотреть на известного революционера.

Среди необычных вопросов отмечается: «Можно ли доехать до Саранска на такси?».

В пресс-службе ГБУ «Мосволонтёра» добавляют, что иностранцы также интересовались, как добраться до фан-зоны, где пункт выдачи Fan ID. Волонтёры часто помогали туристам находить гостиницы, вокзалы и городские достопримечательности.

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