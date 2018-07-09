Пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина опасается футбольных фанатов

Сегодня, 11:08

Именно она вбросила фейк о том, что российские болельщики, якобы, после матча живьём сожгли девушку. Фанатов она обозвала «ватой».

Сейчас Галина Панина, известная в качестве пиарщицы «Леруа Мерлен», всерьёз опасается за свою жизнь. Она ожидает мести со стороны футбольных фанатов.

Впрочем, «вата» уже победила «Леруа Мерлен». Возмущение фейковой новостью было столь велико, что фирма была вынуждена объявить, что Галина Панина у них уже не работает.

Сейчас, как сообщила Панина, номер её мобильного непонятным образом оказался известен широким массам. Сразу же после этого на её гаджет посыпались СМС с самыми разнообразными пожеланиями от фанатов.

Панина пошла в полицию и подала заявление. В нём она требует, чтобы все, кто посылает угрозы в адрес её и её семьи, были найдены и наказаны.

Помимо того, экс-пиарщица просит о выделении ей защиты. Она мотивирует это тем, что не знает, на что могут пойти те, кто ей угрожают.

Как отреагировали правоохранители, пока не известно.

Пользователи Сети задаются вопросом, не должна ли быть наказана сама Панина за распространение заведомо ложной информации ради пиара.

Так что, Мундиаль продолжается, как и множество связанных с ним событий.