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«Селигерский рыбник» в Тверской области удивит посетителей

Сегодня, 11:02

Для него приготовят 250 килограмм пирогов с рыбой и 500 литров ухи. Будет чем полакомиться.

Фестиваль «Селигерский рыбник» проводится в Тверской области традиционно. Он пройдёт 14 июля на территории деревни Петриково в Осташковском районе и приятно удивит посетителей своей гастрономией уже в четвёртый раз.

Организаторы гастрономического фестиваля проинформировали, для посетителей будет приготовлено 250 килограмм самых разнообразных рыбников и уха в количестве 500 литров. Так что, хватит всем.

Посетители смогут не только попробовать предложенные им блюда. Им будет предложена возможность самим поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению с использованием старинных русских рецептов.

Также любители смогут посоревноваться в мастерстве рыбалки, посетить ярмарку, где будут продаваться местные продукты и, естественно, увидеть фольклорные коллективы.

«Селигерский рыбник» откроется в 7 утра. В это время будет дан старт соревнованию по рыбной ловле. В 10-00 начнётся проведение конкурса рыбных пирогов. Время торжественного открытия фестиваля – 12-00. На 14-30 запланировано начало мастер-классов.

Игорь Руденя, являющийся губернатором Тверской области, считает национальную кухню важнейшим элементом национальной культуры. «Селигерский рыбник» имеет огромное значение для того, чтобы традиции возрождались и сберегались.

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