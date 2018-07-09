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В Омске за 2017 год зарегистрировано 97 несовершеннолетних браков

Сегодня, 10:06

Чаще всего замуж раньше 18 лет выходили молодые девушки.

Всего же было несовершеннолетних браков было 97, из которых 5 принадлежит молодым людям, а 94 – девушкам. Странно, но такой показатель был самым низким за последние 6 лет.

Всего за 2017 год в Омске официально зарегистрированы 14 195 браков, в которые вступали люди возрастом от 25 до 34 лет. От 18 до 24 лет на момент свадьбы было больше 3 тысячам женихам и 4859 невестам, а больше 35 лет было 3847 женихам и 3029 невестам.

Однако на фоне свадеб существует и неутешительная статистика разводов. За 2017 года распалось 8668 семей.

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