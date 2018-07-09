VistaNews.ru


Эксперты: Техникой Apple обладают только богатые люди

Сегодня, 11:01

Экономисты из университета в Чикаго и государственного бюро исследований в сфере экономики рассказали, что богатые люди это не только те, которые владеют спортивными машинами класса люкс и квартирами в Нью-Йорке, но и те, кто является обладателями техники от Apple.

Согласно исследованию, которое проводилось в 2016 году, 7 из 10 владельцев техники Apple имеют очень высокую заработную плату. В статистике нет данных по iPhone X, который достигает в стоимости до 1000 долларов. Подчеркивается, что жители США, обладающие смартфонами на основе Android, только в 59% случаев оказывались состоятельными людьми. Также 60% людей, пользующихся услугами компании Verizon, тоже имели высокий уровень дохода. Эксперты постоянно сравнивают уровень дохода согласно владения какой-либо техники или вещей. Так, в 1992 году признаком богатства служил Kodak и горчица Gray Poupon, а в 2004 году богачи употребляли только соус Kikkoman и масло Land O'Lakes.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем