Эксперты: Техникой Apple обладают только богатые люди

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Экономисты из университета в Чикаго и государственного бюро исследований в сфере экономики рассказали, что богатые люди это не только те, которые владеют спортивными машинами класса люкс и квартирами в Нью-Йорке, но и те, кто является обладателями техники от Apple.

Согласно исследованию, которое проводилось в 2016 году, 7 из 10 владельцев техники Apple имеют очень высокую заработную плату. В статистике нет данных по iPhone X, который достигает в стоимости до 1000 долларов. Подчеркивается, что жители США, обладающие смартфонами на основе Android, только в 59% случаев оказывались состоятельными людьми. Также 60% людей, пользующихся услугами компании Verizon, тоже имели высокий уровень дохода. Эксперты постоянно сравнивают уровень дохода согласно владения какой-либо техники или вещей. Так, в 1992 году признаком богатства служил Kodak и горчица Gray Poupon, а в 2004 году богачи употребляли только соус Kikkoman и масло Land O'Lakes.