Диетолог: Есть семь самых вредных завтраков

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Среди них оказались и мюсли, и какао. К такому выводу пришли специалисты, которые поделились советами.

Диетолог Наталия Савва назвала семь самых вредных завтраков. Их не стоит есть до 9 часов утра. В то же время они у россиян наиболее популярны.

Кофе на голодный желудок может привести к ущербу для слизистой. Только после еды. Это же касается и чая. Лучше выпить чашечку лёгкого травяного напитка.

К числу вредных завтраков относятся мюсли с молоком или хлопья. В них сплошные углеводы. Их резкое повышение вредит организму. Холодное молоко раздражает стенки желудка.

Диетолог советует отказаться и от привычных бутербродов с колбасой, сосисок или сарделек. Для завтраков они совершенно непригодны, поскольку обеспечивают не энергией, а лишь жировыми отложениями. Правильный бутерброд – это ржаной хлеб с натуральной рыбой или мясом.

Необходимо отказаться от свежевыжатых соков. Их, особенно с утра, обязательно нужно разводить водой. 2/3 воды и 1/3 сока. В противном случае, каждый стакан – сюрприз для поджелудочной. Про пакетированные – вообще забыть.

Никаких батончиков с шоколадной пастой или сладкого какао. Это обычные сахара, резко повышающие его уровень в крови.

Фруктам и овощам, тоже – нет. Для завтрака они являются грубой пищей. Организм к ней ещё не готов. Также исключить оладьи или пирожки.

На завтрак лучше всего разнообразные каши, омлеты на пару, творог. И лишь после этого – чай.