18 сотрудников НИЯУ МИФИ были награждены Исааком Калиной

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4 июля НИЯУ МИФИ принял церемонию награждения 18 сотрудников за активное участие в городских образовательных проектах. Участие в мероприятии принял глава столичного Депобразования Исаак Калина. Он передал лауреатам почетные грамоты. Помимо этого сотрудники института получат денежные вознаграждения. Обладателям грамот полагается 150000 рублей от Москвы, а тем, кто удостоился благодарности от мэра Сергея Собянина — 100000 рублей. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

По словам Исаака Калины, НИЯУ МИФИ заслуживает благодарности за участие в совместных проектах с городом. В частности, речь идет о полусотне инженерных классов в школах, а также уникальном проекте «Университетские субботы».

Слово взял и ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. Он отметил, что в структуре университета есть два лицея, которые сейчас находятся в статусе Предуниверситариев. Этот полезный столичный опыт было бы целесообразно тиражировать на другие регионы.