Мальчик раскрыл страшную тайну существования пришельцев на Марсе

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Гуманоиды атакуют космические корабли землян, которые движутся по направлению к Красной планете. И все потому, что космический транспорт имеет опасное для марсиан излучение.

Маленький предсказатель из Волгограда раскрыл страшную тайну существования пришельцев на Марсе. Он рассказал, что живые существа во Вселенной живут вечно, поэтому не стоит бояться апокалипсиса, ведь на Марсе он когда то уже произошел. Тогда, по утверждению индиго, он сам там жил и воспоминания остались из прошлой жизни.

Мальчик отметил, что на Марсе жили такие же люди, как сейчас на Земле. Жизнь протекала по такому же сценарию, войны и политические баталии. Но в один момент на Марсе началась ядерная война, которая стерла с лица планеты все живое. Катастрофа продолжается и до сих пор, поэтому на Красной планете не пригодные условия для жизни человека. Это может постигнуть и Землю, если начнется ядерная война. Мальчик индиго раскрыл страшную тайну, касающуюся марсиан.

Он рассказал, что сейчас на Марсе живут такие же люди как и на Земле, но из-за условий планеты они видоизменились. Населению красной планеты приходится выживать в адских условиях и дышать углекислым газом. Кроме того, сейчас население Марса, коих после ядерной войны осталось не много, обладает усовершенствованным оружием, которое в тысячи раз превосходит оружие землян. Из-за экологии на Марсе его население не сможет жить на Земле.

Если бы они могли прилететь на нашу планету, им пришлось бы жить у дымовых труб заводов. Ребенок также рассказал, почему человечество до сих пор не может проводить глубокие исследования Марса посредством космических кораблей. Мальчик рассказал, что марсиане специально истребляют космический транспорт землян, чтобы к ним не попало вредоносное излучение.