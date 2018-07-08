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Дело в бесполезном лечении и длительном оформлении бумаг в случае смерти. Также смертность пациента в стационаре нарушает статистику отделению.

В больницах России стариков относят к ненужному контингенту, по этой причине часто бригада скорой помощи отказывается госпитализировать их. Во-первых, есть опасения, что пациент скончается в «скорой», это повлечет массу проблем в плане формальности. Такой же исход событий и в стационаре, только в случае больницы портится статистика по выздоровлению поступивших.

Все началось со скандала в Новом Уренгое (Ямал), когда медики отказались от госпитализации 92-летнего ветерана. Там врачи заявили родственникам прямо: «не нужно, чтобы он в машине умер». Такая ситуация наблюдается во всей стране и как решать подобные проблемы неизвестно. Врачи сетуют, что пациенты возрастом 80+ практически в 100% случаев обречены, ведь только начинается лечение болезни, на которую были жалобы, начинают давать о себе знать другие. Это только ухудшает здоровье и в отдельных случаях сокращает жизнь.