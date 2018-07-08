"Золотые подушки для мажоров": Эксперты назвали места в правительстве для детей чиновников

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Члены высшего правительства уже назначили своих детей на должности, или же сделали им фирмы, постоянно выигрывающие госзаказы.

Родители всегда беспокоятся о своих детях и помогают им по мере своих возможностей. Но недавно эксперты провели расследование, в ходе которого составили некий список. Они назвали места в правительстве, которые уже ждут детей российских чиновников, как говорится, "золотые подушки для мажоров".

33-летняя дочь главы МИД РФ Лаврова Екатерина Винокурова закончила престижный Колумбийский Университет в Нью-Йорке. Работала содиректором в крупном аукционном доме, после чего создала компанию по связи художников с богатыми заказчиками. Замужем за не менее крупным бизнесменом.

41-летняя дочь главы Минобороны Шойгу Юлия в 99-м году начала работать психологом в центре экстренной психологической помощи МЧС РФ. Эксперты рассказали, что магическим способом через 2 года она сразу же стала замдиректора, а ещё через год – директором. Кстати Шойгу помог и зятю, который работает прокурором Московской области.

Вторая дочь Сергея Шойгу занимается организацией шоу «Гонка героев», которое проводится при содействии Минобороны РФ. Уже «заработала» на землю в Барвихе, стоимостью в 9 млн долларов, хотя это и отрицает.

Сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь в 2014 году получил должность советника губернатора Московской области Воробьёва по вопросам спорта и так далее. Через год он ушёл в предпринимательство. Уже в 2015 году он выиграл контракт на 15 лет на вывоз мусора из московских районов.

43-летний сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис в 2011 году стал членом правления банка ВТБ, а в 2017 взялся за бизнес-линию «Средний бизнес». Сын председателя Совфеда Матвиенко создал с помощью матери 8 предприятий, которые с 2013 года живут на госзаказах.