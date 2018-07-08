Собака выхаживает шестерых слепых котят в Озерске

Вчера, 23:30

Домашний питомец со всей нежностью и заботой настоящей матери вылизывает, ухаживает и защищает бедолаг, чудом спасенных от смерти.

В Озерске около базы отдыха «Волна» 4 июля неизвестные выбросили шестерых слепых котят на проезжую часть, видимо, желая избавиться от ненавистного потомства. Неравнодушная местная жительница не смогла пройти мимо несчастных животных, и забрала их себе.

Вскоре в социальных сетях появился пост с призывом о помощи. Хозяйка найденных пушистых комочков просила забрать котят, ведь у нее аллергия на шерсть кошек, к тому же она опасалась, что ее домашняя собака по кличке Белка не примет новых жителей. После этого женщина опубликовала ролик, на которых заметно, что одно опасение горожанки было напрасным. На видео домашняя собака выхаживает тех самых слепых котят, вылизывает их, оберегает, заботится о них, как о своих детках. Однако несмотря на такое трогательное отношение, хозяйке все еще необходимо пристроить котят, ведь ей необходимо будет уехать.

Вскоре хозяйка заботливой собаки сообщила, что всех котят разобрали, поблагодарила неравнодушных людей и своего питомца, которые помогли пристроить малышей в надежные и заботливые руки других хозяев.