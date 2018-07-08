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В Челябинске странный баннер у дороги веселит людей

Сегодня, 18:49

На нем изображены щенок и Эйфелева башня из Парижа. Предполагается, что городу не хватает финансирования на специальные чехлы для баннеров.

В Челябинске странный баннер у дороги веселит людей. С ним сфотографировался Лев Владов, который сразу же расписал ситуацию в социальной сети «ВКонтакте». По мнению урбаниста, у города не хватает денег на закупку специальных чехлов для баннеров, которые не заняты рекламой.

Новая накидка заметно изношена, причем смех у людей вызывает оригинальный и несуразный рисунок, в котором глубоко сокрыт неизведанный смысл бытия. У каждого возникает свое объяснение «картины», когда видишь Эйфелеву башню и лупоглазого щенка. Некоторые пользователи Сети списывают инцидент на современное искусство, которое так ценит урбанист из Челябинска.

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