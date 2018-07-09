«Ходить не могут, но бегают быстро»: Фельдшер рассказал о ленивых попрошайках

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Мужчина 20 лет придумывает себе болезни и собирает деньги на операцию.

Фельдшер Дмитрий Беляков из московского региона рассказал о ленивых попрошайках и встрче с одним из них в электричке. Мужчина был одет не просто скромно, а бедно. На нём были потёртые брюки, вместо ремня – верёвка, кепка грязная, а на плече весит котомка.

Попрошайка бегом добежал до электрички, в которой был Беляков. Еле успев, мужчина начал пробиваться через толпу, матерясь и извиняясь одновременно. Через пять минут он добрался в соседний вагон и скрылся. По словам фельдшера, в вагоне постепенно стало свободно.

Мужчина спокойно ехал на своём месте, как вдруг услышал жалостные слова попрошайки, который некоторое время назад бегал. Он говорил пассажирам, что старый и больной человек. В больницах, по словам бедного мужчины, его не лечат. К хирургу очередь полгода, но ему якобы предлагали операцию.

Фельдшер решил поинтересоваться, почему попрошайка не согласился. Он получил ответ, что не его дело. Специалист сказал «больному», что с ним всё в порядке, он не болен и ему стоит ходить к участковому врачу, если будут какие-то проблемы.

На диагноз специалиста попрошайке не обратил внимания и дальше стал просить деньги на «очень важную операцию». В один момент кто-то из пассажиров пригрозил бродяге «набить морду», если он не уйдёт. Попрошайка сразу же убежал. Все пришли к выводу, что такие люди ходить не могут, но бегают быстро.

Фельдшер узнал у мужчины, что «больной» уже 20 лет попрошайничает по электричкам. Ему 55 лет, он никогда не работал и болезней у него никаких нет. Попрошайка лишь время от времени придумывает новые недуги, чтобы звучало более правдоподобно.