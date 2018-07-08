В Ростове хирурги провели уникальную операцию на сердце водителя большегруза

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Мужчину просто таки вытащили с того света.

В Ростове провели уникальную операцию на сердце. Водителя большегруза по имени Александр спасли от, казалось бы, неминуемой гибели. Хирурги вынуждены были почти на час остановить кровообращение в организме пациента и понизить температуру его тела на 15 градусов.

Роковой инцидент произошёл в мае на трассе М-4 «Дон» в сотне километров от Ростова. Мужчина был водителем грузовика с огромной цистерной. Внезапно на дороге у него возникла резкая боль в области сердца.

Водитель затормозил, включил аварийный сигнал. Уже потом выяснилось, что у него произошёл разрыв аорты – главной кровеносной артерии. Врачи долго удивлялись тому, как мужчина вёл себя в критической ситуации. Он думал о том, как уберечь посторонних людей и специально проехал мимо заправки, чтобы случайно не врезаться в неё и не спровоцировать гибель людей. С таким диагнозом люди не часто способны адекватно оценивать обстановку, но Александр справился.

Также он успел позвонить коллегам и предупредить о случившемся. Сменщики быстро приехали и отправили мужчину в больницу. Сперва его отвезли в районный центр, а оттуда – в Ростов. Местные специалисты немедленно назначили операцию. Уникальное вмешательство длилось несколько часов. Врачи признаются, что такого рода операции проводят редко, поскольку пациенты просто не выживают пока попадают к ним. Сегодня Александр уже идёт на поправку и благодарит своих спасителей, которые просто вытащили его с того света.

Ранее мы писали, что хирурги будут совершенствовать свои навыки на искусственных органах. Современные технологии позволяют разработать не только протезы для инвалидов, но и конкретные части тела. До этого медикам приходилось оттачивать своё мастерство на трупах.