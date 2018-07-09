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В России ликвидировали профессию стенографиста. Минтруда посчитало, что эта работа «не востребована» в современных реалиях.

В то же время в Ульяновске живёт женщина с уже не существующей профессией. Суть стенографии в скорописи. Это сокращённое письмо, которое может поспевать за речью говорящего. После этого требуется расшифровка того, что было написано.

Историки полагают, что временем возникновения стенографии являлась эпоха Древнего Египта. Тогда этими своеобразными «иероглифами» пользовались для того, чтобы записывать речи фараонов.

Эпоха ушла, а люди остались. Любовь Ковальская долгое время работала в Ульяновске стенографисткой. Хотя по профессии она была инженером.

В газету «Ульяновская правда» она отправилась потому, что там можно было быстрее получить квартиру. Ей предложили вакансию стенографистки. Позднее, она не только справлялась с этой профессией, но даже влюбилась в неё.

В СССР была Единая госсистема стенографии. Ей обучали на специальных курсах. В итоге, Ковальская могла записывать в минуту до 90 произнесённых слов. Для работы в газете, говорит она, этого хватало.

Стенографистки, работавшие в посольствах, проходили дополнительное обучение. Их скорость доходила до 110 слов в минуту.

Сейчас профессия стала не нужна. Ковальская полагает, стенография вполне могла бы ещё пригодиться. К примеру, при осуществлении судебного производства.