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НЛО были там замечены в 1986, 1987 и 1989 годах. Считается, что на скале произошло крушение инопланетного корабля, о чем свидетельствует научная работа экспедиции Валерия Двужильного.

В Дальнегорске (Приморский край) на знаменитой высоте 611 появилась летающая тарелка. Арт-объект призван привлекать туристов в город. Примечательно, что место было выбрано не случайно, поскольку в 1986 году там разбился НЛО. Уфолог Двужильный исследовал территорию и обнаружил выжженную площадку размером 2х2 В ходе работы эксперты нашли часть наружной обшивки НЛО, изготовленную из чистого молибдена.

Примечательно, что на Земле его не используют в качестве конструкционного материала, поскольку он славится негативными свойствами в плане физики и химии. НЛО представлял собой красный шар, после его крушения на высоту 611 в разные годы прилетали похожие объекты.