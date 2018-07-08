VistaNews.ru


В Дальнегорске на высоте 611 появилась летающая тарелка

Сегодня, 16:39

НЛО были там замечены в 1986, 1987 и 1989 годах. Считается, что на скале произошло крушение инопланетного корабля, о чем свидетельствует научная работа экспедиции Валерия Двужильного.

В Дальнегорске (Приморский край) на знаменитой высоте 611 появилась летающая тарелка. Арт-объект призван привлекать туристов в город. Примечательно, что место было выбрано не случайно, поскольку в 1986 году там разбился НЛО. Уфолог Двужильный исследовал территорию и обнаружил выжженную площадку размером 2х2 В ходе работы эксперты нашли часть наружной обшивки НЛО, изготовленную из чистого молибдена.

Примечательно, что на Земле его не используют в качестве конструкционного материала, поскольку он славится негативными свойствами в плане физики и химии. НЛО представлял собой красный шар, после его крушения на высоту 611 в разные годы прилетали похожие объекты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем