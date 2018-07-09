В Пестово найден самый узкий тротуар 21 века

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Асфальтовую полоску уложили на месте пешеходной зоны.

Недавно житель города Пестово опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии грунтовой дороги. На ней был запечатлён самый узкий «тротуар 21 века», как заявил сам автор.

Дорожное покрытие имело толщину всего лишь в 15-20 сантиметров, и к тому же было уложено в дождь, о чём свидетельствуют ямы с водой на фотографии. Асфальтовая полоска была уложена на месте, где должен проходить тротуар.

Пока что остаётся неизвестным, был ли уложен асфальт дорожниками Пестово, или же кто-то из местных жителей решил просто заделать таким образом выбоины.

Дороги в Пестовском районе действительно находятся в очень плачевном состоянии. В мае текущего года власти уже обсуждали данную тему, тогда собирались отремонтировать 11 километров дорог, по которым буквально невозможно проехать. Ремонт собирались проводить за счёт инвесторов Архангельской области, которые собрались построить в Пестовском районе два завода.