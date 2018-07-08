"Он по стене полез!": В Перми таинственное существо испугало девушек

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Монстр с лёгкостью забрался по стене многоэтажки в квартиру и закрыл за собой форточку.

Одни из жительниц Перми рассказала, что однажды она решила со своей подругой бегать каждое утро, чтобы улучшить свои спортивную форму к лету. Молодые девушки жили неподалёку друг от друга, поэтому никаких проблем не было.

Девушки бегали вдоль улицы, которая тянется почти через весь микрорайон. По обеим сторонам стоят самые обычные многоэтажные дома. Район был тихий, а большинство его обитателей разъезжались по всей Перми на работу или же на учёбу.

В одно из воскресений подружки вышли на очередную пробежку. Было довольно рано и девушки ещё не проснулись, поэтому сначала они бежали очень медленно. В один момент они заметили в кустах неподалёку от себя странное существо. Сначала подруги решили, что это кошка, но позже оказалось не так.

Саинственное существо было полностью покрыто длинной светлой шерстью, чем испугало девушек. Хвоста не было, но самой странной была сверхдлинная шея. Шея монстра была такой же длинны, как и туловище.

Существо перебежало через дорогу, как будто бы боялось машины, а затем остановилось и начало смотреть на девушек круглыми чёрными глазами. Кстати, вся морда существа было тоже покрыта шерстью. В один момент чудовище отвернулось и расслабленно пошло к одному из домов.

Там существо втянуло свою огромную шею, а затем начало лезть в одну из форточек. Одна из девушек сказала: "Он по стене полез!". Когда монстр запрыгнул в квартиру и секунд через 10 закрыл за собой форточку.

Девушки признались, что чудовище не было похоже ни на кошку, ни на обезьяну. С той встречи с монстром они утренним бегом больше не занимаются, так как увиденное существо с длинной шеей их напугало.