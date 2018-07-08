Мисс Россия -2018 отправилась работать в детскую больницу в Новосибирске

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Девушка прибыла в медучреждение, чтобы помогать на добровольных началах.

В Новосибирске началась благотворительная акция «Операция Улыбка», в рамках которой в местную городскую детскую больницу скорой медицинской помощи отправилась работать Мисс Россия-2018 Юлия Полячихина. Организаторы конкурса заявляют, что подобного рода мероприятия проводятся не впервые. Ежегодно выбираются города России, куда отправляется обладательница престижного титула.

Девушка общается с детьми, которые страдают от врождённых травм лица. Мисс поддерживает их в трудную минуту до момента, когда маленьким пациентам не будет сделана бесплатная операция. Известно, что Юлия в этом году не просто помогает развлекать больных детей. Она также оказывает посильную помощь медработникам. Девушка помогает регистрировать вновь прибывших пациентов. Полячихина приехала в Новосибирск не с пустыми руками. В больницу она привезла игрушки для детей, которые были куплены на собранные меценатами деньги.

Ранее мы писали, что финалистка «Мисс Россия 2018» дала советы, как девушкам полюбить футбол.