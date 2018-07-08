НЛО упал и взорвался в Самаре во время матча Англия – Швеция

Сегодня, 15:35

Власти скрывают от россиян факт прибытия пришельцев.

Внимание всего мира сейчас приковано к России, где проходит главное футбольное событие – чемпионат мира по футболу. Вместе с тем здесь, как выяснилось, происходят грандиозные события, которые далеки от мира спорта. Британские СМИ сообщили, что в Самаре во время матча ¼ финала ЧМ-2018 Англия – Швеция упал НЛО.

Инцидент был снят на камеру очевидцами, которые позже опубликовали запись в сети. Они утверждают, что видели, как огромный огненный шар с огромной скоростью пронёсся по небу и с силой врезался в землю. Во время падения он взорвался и начал пылать. Пожарные прибыли на место и оперативно затушили огонь. В ближайших домах в момент удара НЛО о землю тряслись стены. Вместе с тем российские власти предпочли не сообщать об инциденте. В сводках экстренных служб данная информация не проходила. Британские журналисты пишут, что руководство России хочет сохранить это событие в тайне.

Ранее мы писали, что над Волгоградом взорвался огромный оранжевый НЛО. Местные жители стали очевидцами удивительного явления.