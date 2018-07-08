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Интернет-журналистка Лена Миро призвала людей не быть «терпилами» по поводу повышения пенсионного возраста. Блогер заявила, что люди должны научиться высказывать свое мнение.

Блогер Лена Миро выразила слова облегчения, когда российская сборная по футболу завершила свое участие на ЧМ-2018. Все потому, что в стране есть более важные дела, чем футбол, утверждает журналистка. К примеру, Миро призывает россиян не молчать по поводу новой пенсионной реформы, а высказывать свое мнение Владимиру Путину, который следит за реакцией общества.

«Я призываю вас не быть терпилами. Всех нас касается тема. Вы должны понимать, что феодальные времена прошли, а чиновники существуют только лишь для того, чтобы делать нашу жизнь лучше. Мы не холопы и не рабы. Они - не помещики и не феодалы. Это они - для нас, а не мы существуем для них. У меня болит сердце за стариков. За вас, когда вы доживёте до 60. И хорошо ещё, если будет работа - вы на ней просто умрёте. А если вас, старых, просто уволят, потому что не будет сил вкалывать?», - написала Лена Миро в LiveJournal.