«Не слипнется»: Власти Самары купят конфет на более чем 300 тысяч рублей

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Сувенирная продукция с символикой города должна быть поставлена подрядчиками в ближайшее время.

Власти Самары купят 535 подарочных наборах конфет на общую сумму более чем 300 тысяч рублей. На портале госзакупок опубликовали соответствующую заявку представители материального профильного департамента самарской мэрии. Отмечается, что партию разделили на две части. В первом случае речь идёт о 500 коробках с украшениями в виде достопримечательностей региона.

Ингредиенты и состав таких конфет должны быть самыми разнообразными. В каждой коробке требуется наличие не менее 21 конфеты в шести разных формах. Стоить один такой набор должен не более 480 рублей.

Во втором случае необходимо изготовить 35 наборов, каждый из которых оценивается в 2965 рублей. В данной ситуации упаковка должна быть деревянной из липы. Закрываться она будет на декоративный замок. Всего же из бюджета выделили на проект 343 775 рублей. На какие нужды уйдут сладости, не уточняется. В соцсетях иронично от реагировали на эту заявку. "Неслипнется?", - спрашивают у чиновников горожане.

Ранее мы писали, власти Брянска сами у себя требуют дорожную разметку. Удивительная ситуация возникла в мэрии города, где чиновники не могут разобраться с регулирование дорожного движения на брянских улицах.