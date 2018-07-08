Соцсети шокировало предсказание ясновидящего о Третьей мировой войне

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Россия и США схлестнутся в схватке, которую ранее не видел мир.

Соцсети активно обсуждают предсказание ясновидящего из Сибири, который пожелал остаться неизвестным. Прорицатель рассказал о Третьей мировой войне, назвав при этом дату и место её начала. Ключевыми участниками вооружённого противостояния станут США и Россия. Конфликт же разгорится, по словам мужчины, в Прибалтике примерно через пятьдесят лет.

Что именно послужит причиной начала войны, он не уточнил, зато без колебания заметил, что Штаты потерпят в ней сокрушительное поражение. Западные страны во главе с Вашингтоном попытаются применить климатическое оружие, которое едва не приведёт к апокалипсису, однако Россия вместе с Китаем и другими странами сможет остановить катастрофу. В итоге США навсегда потеряют статус сверхдержавы, а их доминированию в мире придёт конец. Пользователей шокировало такое откровение.

Ранее мы писали, что британский генерал предсказал масштабную войну в Африке. По его словам, социально-экономические проблемы, а также рост джихадизма повергнет континент в хаос.