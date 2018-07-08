«Борьба за власть – дело жестокое»: Озвучены видимые причины смерти царевича Алексея

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Пётр I всю жизнь преследовал сына и в итоге лично убил.

7 июля 1718 года в Трубецком Бастионе Петропавловской крепости умер, или же был убит, сын Перта I 28-летний Алексей. До сих пор остаётся загадкой, был ли он изменником, жертвой интриг, или же упущенным шансом целого государства.

Профессор Александр Каменский и специалист в вопросах истории Артём Кречетников рассказали, что царевич Алексей действительно не любил отца. Он многое видел иначе, чем Пётр I.

Каменский заявляет, что в прямом современном смысле слова заговора конечно же не было. Никакого плана не было, были только недовольные люди. Дело не в борьбе, а в том, что Пётр I держал всех в напряжении. Каждый человек мог оказаться на службе, пойти на «вечные работы», или же отправиться в другой конец страны.

Отношения царевича Алексея и его отца были напряжены. Здесь произошёл конфликт характера. Если Пётр I был решительный, брутальный и ненасытный к жизни гуляка, то Алексей был просто скромным и замкнутым меланхоликом, который к тому же всего боялся.

По словам Каменского, Пётр I раздражался от всего вида царевича. До 15 лет отец не воспитывал сына. Его мать он просто так отправил в монастырь. Когда Алексей навестил пожилую женщину, Пётр I избил его знаменитой дубинки. После этого парень признался священнику в том, что иногда желает смерти отцу. В ответ он получил ответ, что Петру I многие смерти желают и бог простит Алексея.

В общем, конфликтов у Петра из-за его характера было много, и не только с родными. Для него политика была важнее всего, поэтому часто он совершал, казалось бы, глупые поступки. В итоге, после ряда конфликтов, Алексей начал прятаться за границей, а отец его буквально преследовал, заставляя уйти в монахи. Всё же Алексея уговорили вернуться на родину. Пётр I обещал сыну, что его наказывать не будут, но когда Алексей вернулся, он сразу же забрал свои слова обратно.

Учёными были озвучены видимые причины смерти царевича. Дело в том, что его заставили выдать все имена недовольных Петром, хотя заговора и не было. Всех названных людей казнили.

Сейчас уже и не известно, как умер Алексей. Одни считают, что его отравили, другие, что задушили. Есть версия, что Алексея убил собственный отец на допросе. Приговорить царевича судом не удалось, поэтому было решено его убить.

Такая борьба за власть – дело жестокое. Вывод один, Пётр I был очень жестоким человеком, готовым наказать собственного сына только за то, что он другой. Виной же всему политика и власть.