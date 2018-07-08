В Омской области 16 детей получили ВИЧ-диагноз

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Женщины с ВИЧ, рожающие потомство, в большинстве случаев соглашаются на химиопрофилактику для ребенка.

В частности, в Омской области в прошлом году 16 детей получили ВИЧ-диагноз. После этого их общее количество по региону достигло 127 подростков.

Все они поставлены на диспансерный учёт. Такие сведения предоставлены областным Минздравом. Ведомство сообщило и другие цифры прошлого года по ВИЧ.

Согласно отчёту, 211 матерей, у которых ВИЧ-диагноз, решились рожать. В одном случае на свет появилась даже двойня. А вот другие 142 женщины с подобной болезнью решили прервать беременность.

Родившиеся от ВИЧ-инфицированных женщин дети, в большинстве своём (96,2%), прошли полный курс по химиопрофилактике, чтобы им не передалась болезнь.

В 8 случаях сделать этого не получилось. Женщины с ВИЧ от неё отказались.

Общее количество проживающих в России граждан, у которых ВИЧ-диагноз, уже превысило миллион человек.