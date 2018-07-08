В школах Крыма ввели новый предмет: Психология семейной жизни

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Инициатива начнёт применяться уже с нового учебного года. Она посвящена тому, что сегодня отмечается День семьи, любви и верности.

Сергей Аксёнов, возглавляющий регион, поздравил крымчан с этим праздником. Он сообщил им, что в школах Крыма появится новый предмет. Он называется «Психология семейной жизни».

Пресс-службой Аксёнова сделано сообщение, что правительство Крыма предполагает апробировать новый предмет в наступающем учебном году в трёх школах Симферополя. Обучаться ему станут школьники 10 и 11-го классов.

По итогам эксперимента будет принято окончательное решение. Вполне вероятно, что «Психология семейной жизни» появится во всех школах Крыма.

Аксёнов полагает, что сейчас влияние массовой культуры формирует идеалы, которые сложно назвать семейными ценностями.

Следствием этого является то, что молодёжь неохотно связывает себя узами брака, не желая брать на себя ответственность. Необходим специальный предмет, чтобы семейные ценности вновь стали одними из самых уважаемых.

Во многих местах Крыма сегодня отметят День семьи. Там проведут праздничные концерты. Помимо того, те пары, что уже отметили «серебряные» свадьбы, получат медали «За любовь и верность».