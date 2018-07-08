«Не стыдно»: Жители Липецка восхищаются сборной России на ЧМ-2018

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Горожане позабыли о временах, когда команду Черчесова втаптывали в грязь.

После драматичной развязки последнего четвертьфинального матча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, где россияне уступили в серии послематчевых пенальти, граждане с разных уголков страны начали делиться эмоциями от выступления сборной на домашнем чемпионате мира.

К примеру, жители Липецка восхищаются игрой футболистов, которые, по мнению большинства комментаторов, достойно проявили себя на мировом первенстве и подарили замечательные эмоции миллионам болельщиков. Липчане забыли, что ещё недавно многие втаптывали в грязь подопечных Станислава Черчесова и признали, что за такой проигрыш российской сборной им не стыдно. В записях горожан в социальных сетях множество позитивных отзывов и слов благодарности в адрес игроков национальной команды.

Ранее мы писали, что Дмитрий Песков сразу после завершения матча Россия – Хорватия высказался о проигрыше россиян. Пресс-секретарь президента России заявил, что игроки «умирали на поле».