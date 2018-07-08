Новый онкодиспансер увеличит продолжительность жизни в Якутии

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В среднем, она должна увеличиться на два года. К такому выводу пришли специалисты.

В Якутии строится новый онкодиспансер. Он существенно увеличит среднюю продолжительность жизни в регионе.

Сообщение об этом сделал Михаил Охлопков, возглавляющий региональный Минздрав. Согласно предоставленной им информации, она должна увеличиться в Якутии на два года.

Сейчас строительство ведётся по двум направлениям. Во-первых, проводится ремонт радиологического отделения, в котором станет 30 коек. Объект предполагается к сдаче в декабре текущего года.

Во-вторых, строится новый онкодиспансер-стационар. В нём будет 180 коек. Уже забиты необходимые для этого сваи.

Общая стоимость проекта составляет 5,8 млрд рублей. Они будут выделены федеральным Минздравом после того, как пройдёт государственная сметная экспертиза. Деньги на неё (1,3 млн рублей) выделил республиканский бюджет.

Главным условием для получения финансирования является своевременная сдача радиологического отделения. Если этого не произойдёт, проект может оказаться замороженным.

Целевой показатель по продолжительности жизни россиян к 2025 году – это 76 лет.

Новый онкодиспансер в Якутии должен приблизить к этому уровню и жителей региона.