Историческую площадь Ермака восстановят в Новочеркасске

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Брусчатку на Соборной площади приведут в надлежащий вид за счет средств внебюджета. К снятию слоя асфальта приступят 9 июля.

Уже завтра в Новочеркасске Ростовской области приступят к работам по восстановлению облика площади перед правым входом в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. Историческую площадь Ермака восстановят за счет средств внебюджета. С 9 июля рабочие приступят к снятию асфальтового покрытия, под слоем которого находится старая брусчатка.

Площадь Ермака - историческая ценность, находящаяся в центре Новочеркасска. Здесь расположен памятник истории и культуры федерального значения Вознесенский кафедральный собор - усыпальница героев Отечественной войны 1812 года. Собор окружают памятники Ермаку, Я. П. Бакланову, М. И. Платову и монумент примирения и согласия. Площадь на территории 7,5 га ведет свою историю с 1805 года.

Около 3 лет назад на площади поверх брусчатки начали закатывать асфальт. Вскоре на защиту исторической ценности выступили журналисты и местные жители, которые написали петицию с протестом президенту России, губернатору Ростовской области, Патриарху Московскому и всея Руси и главе Новочеркасска. Работы прекратились. Местные прокуроры подали иск в суд о восстановлении брусчатки, который удовлетворил судья Ростовского областного суда.