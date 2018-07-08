Враг подслушивает: В Сосновом Бору публикуют секретную информацию

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Как ни странно, она размещается на сайтах, открытых образовательными учреждениями. Проверка подтвердила этот факт.

Что враг подслушивает, говорили ранее. Теперь он подсматривает. А в Сосновом Бору в городе атомщиков открыто публикуют секретную информацию.

Такие данные приведены пресс-службой региональной прокуратуры.

Нарушения выявлены на сайтах, которые ведутся четырьмя образовательными учреждениями. Часть из находящихся там сведений относятся к служебной информации и не подлежат распространению.

Какую именно информацию разгласили в Сосновом Бору, не сообщается. Ряд источников вообще полагают, что шум «высосан из пальца». Сведения, якобы, касались только личных данных несовершеннолетних.

Как бы то ни было, возбуждение административных дел состоялось, а устранение выявленных нарушений взято прокурорскими работниками под контроль.