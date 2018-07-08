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В Екатеринбурге «кокошник надежды» поможет получить бесплатный кофе

Сегодня, 12:20

«Кокошник надежды» стал неожиданно популярным среди населения России. В связи с этим некоторые частные предприниматели поспешили на этом заработать.

Довольно распространены случаи, когда магазины и кафе заманивают к себе клиентов разнообразными скидками и акциями, и все более популярными становятся бесплатные подарки в виде кофе. Однако чтобы не давать его просто так, кофейня в Екатеринбурге объявила, что в ресторан надо приходить в кокошнике. Такие посетители получат в подарок круассан и капучино. Сообщается, что акция сделана в рамках Чемпионата мира, чтобы поддержать российскую сборную в матче с Хорватией.
Пользователи в Сети вспоминают, что идея пить кофе в кокошнике принадлежит не кофейне, а неизвестным из ролика в Сети. Однако мнение посетителей об акции еще не сложилось. С одной стороны, всем хочется поддержать футболистов и бесплатно выпить кофе. Но с другой стороны, не у каждого есть такая деталь гардероба, и ходит с ней, например, на работу, очень неудобно.

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