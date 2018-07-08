За советами к потусторонним силам обращались все политики Украины

Сегодня, 11:21

Магические амулеты, пророческие беседы, ритуалы против конкурентов и советы потусторонних сил - далеко не весь перечень оказываемых услуг чиновникам, для которых иметь личного предсказателя стало правилом хорошего тона. В условиях тесной политической гонки конкуренты пытаются привлечь в помощь любые силы, и защищаются самыми странными ритуалами.

Все политики, чиновники, олигархи Украины не зависимо от партии или происхождения - обычные люди с типичными проблемами в семье, личной жизни и бизнесе. Зачастую эти казалось бы сильные, уверенные в себе личности не могут сделать ни одного шага и выбора без совета или помощи, поэтому они обращались к потусторонним силам. Приходят за советом по любому поводу: покупать ли дом, выходить ли замуж, оценить перспективы, доверять ли партнерам, инвестировать ли в компанию.

Чем влиятельнее человек, тем внушительнее его штат личных предсказателей - нумерологов, экстрасенсов, гадалок и астрологов. Эксперт утверждает, что услугами магов не брезговала ни одна украинская власть, по сей день за советами к гадалкам обращаются более 80% политиков, а все начинания и решения - только на растущую луну. И сейчас услугами экстрасенсов пользуются большим спросом, а паломничество к святым местам и предсказания и просьбы к постусторонним силам - обязательный ритуал для успеха.

Сильно боятся политики болезней, сглаза, порчи, а многие открыто заявляли, что ведуны излечили их от алкоголизма или наркомании. Их тела всегда защищены талисманом, а на дорогом костюме спрятана булавка. В списке постоянных клиентов у предсказателей- Надежда и Вера Савченко,Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Екатерина Рожкова, Арсений Яценюк и многие другие.