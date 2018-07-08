Продавщица в Нижнем прокалывала презервативы для иностранных фанатов

Сегодня, 10:24

Женщина надеялась, что жительницы города забеременеют от иностранцев, и улучшат генофонд России. Продавщицу, которая прокалывала презервативы для иностранных болельщиков, уволили.

По словам 62-летней жительницы Нижнего Новгорода, современные мужчины в России обладают очень плохим генофондом, а иностранцы красивые, подтянутые, спортивные и богатые. Поэтому, продавщица прокалывала средства для контрацепции, чтобы девушки беременели от фанатов.

«Вы видели наших мужчин-алкашей? А вот иностранцы, которые к нам приехали, очень красивые и спортивные. Все равно им в удовольствие, а нашим женщинам хоть ребенок нормальный достанется», - рассказала в свое оправдание Людмила.

Кроме того, женщина позаботилась и о личной жизни девушек Нижнего Новгорода. По словам продавщицы, которая прокалывала презервативы, современные девушки постоянно пьют и гуляют, а с появлением ребенка все изменится.

Подчеркивается, что женщина не подумала о том, что на содержание ребенка нужно тратить много денег, и молодой маме вряд ли захочется растить его без отца. У самой Людмилы также родилась двойня после олимпиады, которая прошла в 1980 году. Поэтому секс с иностранцами для женщины не позор.