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Дипломаты предупредили россиян о риске быть облитыми водой в Армении

Сегодня, 10:15

Религиозные традиции армян могут показаться гражданам России странными.

Посольство России в Ереване обратилось к российским туристам по случаю празднования в Армении праздника Вардавар. В частности, дипломаты предупредили россиян о риске быть облитыми водой на улице без причины. В диппредставительстве объяснили, что 8 июля Армянская апостольская церковь празднует один из пяти самых больших религиозных праздников и самое большое событие лета. В этот день принято обливать друг друга водой. Причём армяне делают это шумно и без предупреждения. Пострадать от незнания традиция могут и иностранцы, на которых могут вылить воду прямо посреди улицы. Всем, кому не по душе такого рода развлечения, дипломаты советуют оставаться в воскресенье в помещении или же укрывать в водонепроницаемые пакеты деньги, документы и прочие важные вещи.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лептоспироза в Индии. В ведомстве просят туристов заранее учитывать данную информацию при планировании отпуска.

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