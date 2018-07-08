VistaNews.ru


В Южно-Сахалинске дыры в плитке на тротуаре заливают цементом

Сегодня, 09:16

Своеобразный ремонт проводят на Коммунистическом проспекте напротив «Хоккайдо-центра». В администрации города объяснили такое решение.

По словам местных жителей, в Южно-Сахалинске дыры в плитке на тротуаре заливают цементом, причем происходит это в выборочном порядке. Автор фотографий, которые распространили по Сети, считает, что логичнее было бы снять поврежденную плитку и заменить ее новой.

По словам представителя администрации, дыры заливают специальным раствором цемента, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить удобство велосипедистам, мамам с колясками и прохожим в целом. На будущий год проведут конкурс на определение подрядной организации, которая проведет полный комплекс мероприятий по ремонту участка на Коммунистическом проспекте. Сейчас заменять плитки власти считают нецелесообразным процессом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Южно-Сахалинске во время уборки двора нашли сумку с замёрзшими кошками

В Южно-Сахалинске лавина снега с крыш накрыла несколько машин

В Южно-Сахалинске пылает многоэтажка

Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

 На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца....

Рекомендуем