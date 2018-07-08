Сегодня, 09:16

Своеобразный ремонт проводят на Коммунистическом проспекте напротив «Хоккайдо-центра». В администрации города объяснили такое решение.

По словам местных жителей, в Южно-Сахалинске дыры в плитке на тротуаре заливают цементом, причем происходит это в выборочном порядке. Автор фотографий, которые распространили по Сети, считает, что логичнее было бы снять поврежденную плитку и заменить ее новой.

По словам представителя администрации, дыры заливают специальным раствором цемента, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить удобство велосипедистам, мамам с колясками и прохожим в целом. На будущий год проведут конкурс на определение подрядной организации, которая проведет полный комплекс мероприятий по ремонту участка на Коммунистическом проспекте. Сейчас заменять плитки власти считают нецелесообразным процессом.