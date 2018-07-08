VistaNews.ru


Жительница Калининграда продала квартиру ради спасения бездомных кошек

Сегодня, 08:50

Женщина переехала за город, посвятив свою жизнь уходу за обездоленными животными.

В пригороде Калининграда бывшая жительница областного центра обустроила настоящий «кошкин дом». Горожанка продала двухкомнатную квартиру, чтобы найти деньги на постройку приюта. Ради спасения бездомных кошек женщина отказалась от привычной городской жизни и переехала в деревню. Тем не менее, теперь ни она никому не мешает со своими питомцами, ни ей никто не упрекает за её любовь к животным. Сейчас женщина живёт в спартанских условиях. Электричество она добывает от солнечных батарей и генератора, воду берёт из скважины, а тепло – из печи. В то же время калининградка не жалуется, поскольку с самого начала она понимала, на что шла. Ради благополучия кошек она была готова пойти на всё. Сейчас питомцам дома у женщины настоящий рай. Места здесь хватает на всех. К тому же можно порезвиться на природе. Отдельно здесь обустроена «больница» для питомцев. Сюда иногда приезжают ветеринары, которые осматривают больных кошек и назначают лечение.

Ранее мы писали, что в Барнауле женщина палкой забила до смерти котёнка на глазах у прохожих. Животное подкармливали жильцы близлежащих домов, что не понравилось местной жительнице. Жестокое убийство возмутило горожан.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Девушка-волонтёр из Германии приехала в Воронеж и забрала к себе больную кошку

Облдуму в Саратове пикетировала активистка с псом Степаном Петровичем

В Тамбове затопило приют для бездомных животных

Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

 На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца....

Рекомендуем