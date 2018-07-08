В Тюмени местные хирурги выполнили третью операцию тромбэктомии сердца

Сегодня, 08:35

Тюменские специалисты успешно спасают жизни пациентов, находящихся на грани гибели.

В Тюмени провели уже третью по счёту операцию по тромбэктомии полостей сердца. Такого рода вмешательство освоили специалисты Тюменской областной клинической больницы №1. Мероприятие длилось порядка шести часов. Врачам удалось спасти жизнь пациенту, у которого оторвался тромб.

Известно, что 56-летний тюменец страдал от тромбоза. Распространённое и крайне серьёзное осложнение при заболеваниях сердечно-сосудистой системы поразило вены правой ноги мужчины. В данном случае тромб оторвался и попал в левое предсердие. Также он располагался в легочной артерии. В этот момент тюменец находился на грани смерти. К счастью, на помощь ему вовремя пришли хирурги ТОКБ. Квалифицированный труд специалистов позволил сохранить жизнь мужчине. В данный момент пациент проходит реабилитацию после операции, его состояние удовлетворительное.

Ранее мы писали, что на Кубани врачи спасли 26-летнюю девушку от окончательного искривления позвоночника. Хирурги провели две операции, которые длились общей сложностью 15 часов.