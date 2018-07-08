Вездесущие «каменщики»: Масоны были и в СССР

Сегодня, 09:22

Некоторые считают, что у масонства и большевизма много общих корней. Начиная с тех же символов.

Масоны существовали даже во времена СССР. Вездесущие «каменщики» не исчезли после революции 1917 года.

В СССР мистика и проявления оккультизма получили наименование «мракобесие». Однако, масоны создавали свои тайные организации и в СССР.

В 20-х годах, когда террор против инакомыслящих ещё не был столь силён, в СССР действовало не меньше 11 лож с масонским толком.

Некоторые были «доморощенными», другие зарубежными «дочками». В частности, «Орден мартинистов», действующий в Ленинграде, был ответвлением одноимённого Ордена, основанного во Франции.

Им руководили Борис Астромов и Григорий Мебес. Основные лекции участникам ложи читали именно они.

Те посвящались таким вещам, как религия, магия и оккультизм. Помимо того, масоны занимались и практическими занятиями, чтобы развить свои оккультные способности.

В основном, членами организации были представители городской творческой интеллигенции и богемы.

В 1921 году у Астронова и Мебеса возникли существенные трения по принципиальным вопросам существования ордена.

В итоге Астронов покинул его и основал свой, который назвал «Русским автономным масонством».

В 1925 году он пришёл в ОГПУ и «сдал всех». В обмен он надеялся получить разрешение на выезд из СССР. Его ему не дали, а, напротив, арестовали. В 1930-х годах в стране были разгромлены все ложи масонов.

Однако, до сих пор никто не опроверг теорию о том, что звезда, серп и молот – это масонская символика.

Также считается, что в масонских ложах состояли Ленин, Троцкий и прочая советская верхушка.

В доказательство приводится то, что при Ленине масоны чувствовали себя вольготно. Гонения начались лишь при Сталине.