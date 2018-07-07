Челябинка встретила в подъезде призрак умершей соседки

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«Существует ли жизнь после смерти?» - этот вопрос интересует веками людей. Однако то, что потусторонний мир со своими законами все же существует, иногда люди доказывают ситуациями, которые случались с ними наяву.

Пенсионерка из Челябинска была на даче, и когда позвонил муж со словами «Срочно требуется твое присутствие», она тут же отправилась домой. Еще при входе в подъезд она почувствовала ужасный запах и чем ближе подходила к тамбуру, в котором ее квартира, тем запах усиливался. По соседству с ней жили пьющие сын с матерью, от алкоголя сначала не стало парня, а в тот день была обнаружена и женщина.

Как оказалось, запах образовался от пролежавшего несколько дней трупа, а между тем, это было летом, и судмедэксперты пытались перебить аромат огромным количеством одеколона – запах был таким, что челябинка до сих пор с дрожью вспоминает это. Также умершая настолько была одинокая и никому ненужная, и так долго лежала, что ее начала даже объедать кошка.

Однако, это не самое неприятное для жительницы, связанное с соседкой. Женщина вышла в тамбур и разговаривала при этом с сыном – резко повернула голову и увидела ее.

Она встретила в подъезде призрак умершей соседки в виде «дымка»: женщина была в старом пальто, в котором она постоянно ходила, и с опущенной головой. Та, конечно, настолько испугалась привидения, что резко забежала в квартиру и захлопнула дверь, хотя она чувствовала, что соседка что-то хотела сказать «на прощание».

Теперь на этаже никогда не выключается свет – страх вновь с ней встретиться не покидает, хоть дух больше не приходил.