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Юные красавицы из Новосибирска снялись в клипе про ночь на Ивана Купала

Сегодня, 22:43

Ведущие свадебных торжеств каждый год выкладывают похожие ролики. Их снимают во время традиционного проведения народных праздничных мероприятий для девушек, которые хотят выйти замуж. Новое видео очень понравилось пользователям соцсетей.

В Новосибирске видеоклип про ночь на Ивана Купалу взорвал интернет. Его посмотрели десятки тысяч юзеров, и он все еще продолжает набирать популярность. Видео длится всего одну минуту. В нем снялись босоногие девушки в национальной одежде и с венками в волосах. Действие происходит на фоне леса возле водоема, в который юные красавицы опускают венки с зажженными свечами согласно традициям на праздник Ивана Купалы. В кадре также появляется красивое животное – белая лошадь.

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