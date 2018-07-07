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На одном из новостных сайтов, в разделе о различных аномальных явлениях, появилась любопытная информация с загадочным фото. На фото запечатлено ясное ночное небо с множеством ярких звезд, среди которых четко видно что-то необычное.

Таинственную аномалию сфотографировали в ночном небе. На небосводе над верхушками деревьев можно без труда рассмотреть прямой угол, который образовали две ровные сияющие линии, причем верхнюю линию венчает странная вспышка непонятной природы. Автор, снявший уникальную аномалию, пояснил, что снимал с короткой выдержкой и не видел во время съемок ничего странного. Только рассматривая снимки дома, мужчине удалось увидеть возможный «результат деятельности пришельцев».

Однако большинство пользователей отнеслись очень критично к предположению, что это следы инопланетной активности. Тем не менее, ни один доморощенный астроном не смог предложить более-менее реалистичную причину странной аномалии. Хотя, на сегодняшний день в мире нет ничего более неизученного, чем космос и далекие планеты.