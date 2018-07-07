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Находчивые ростовчане сделали бассейн вместо кузова на грузовичке

Сегодня, 20:59

В Ростове жара поглощает все: средняя температура за сутки – это 32 градуса и даже ближе к ночи погода не уменьшает обороты. Поэтому парням в бассейне, катающимся на машине, позавидовали все.

Находчивые ростовчане поделились своим лайфхаком, как спастись от назойливой жары – они сделали бассейн вместо кузова на грузовичке. Сначала они спилили кузов, потом вставили надувной бассейн и крепко закрепили, а позже заполнили его водой.

После всей проделанной работы, два молодых парня отправились кататься по городу, ловя восторженные и удивленные взгляды со стороны проезжающих мимо людей. Каждому душно в транспорте – будь то общественный, или собственный, поэтому каждый в глубине души позавидовал молодежи.

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