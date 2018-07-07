Диетологи назвали 5 продуктов для омоложения организма и разглаживания морщин

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Правильно составленный рацион питания, включающий все необходимые минералы и витамины, способен не только сохранить стройность фигуры, но и обеспечить высокий уровень регенерации клеток, избавить кожу от морщин и защитит от образования раковых клеток.

Ведущие мировые косметологи единогласно заявляют: правильное систематическое употребление в пищу некоторых продуктов способно заметно повлиять на наше здоровье, что, в конечном счете, отразится на состоянии кожи, волос и ногтей. Они помогут сделать кожу сияющей и упругой, укрепят и сделают блестящими волосы и ногти.

Диетологи назвали 5 продуктов для наиболее эффективного омоложения организма и разглаживания морщин. Во-первых, необходимо есть свежий чеснок. С помощью содержащихся в нем антиоксидантов замедляется распад коллагена – белка, который обеспечивает коже эластичность.

Во-вторых, следует употреблять оливковое масло и маслины. Они богаты олеиновой кислотой и омега-9, которые дают коже необходимое увлажнение и омолаживает клетки.

В-третьих, плоды малины содержат рекордное количество антиоксидантов в сравнении с другими овощами и фруктами. Это способствует быстрой регенерации ткани.

В-четвертых, не реже чем раз в неделю необходимо съедать кусочек красной рыбы. Она благотворно влияет не только на состояние кожи, но и на сердечно-сосудистую систему, так содержит жирные омега-3 кислоты.

И последнее, фасоль. Научные сотрудники института пришли к выводу, что этот чудо-овощ даже в консервированном виде не только омолаживает организм, но и способен предотвратить развитие онкологических заболеваний.